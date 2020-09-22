В Хабаровском крае перевернулся пассажирский автобус

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В Ульчском районе Хабаровского края опрокинулся автобус, в результате пострадали десять человек. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла в 24 км от поселка Циммермановка. «В автобусе было 45 человек, предварительно пострадали десять человек, они доставлены в районную больницу», — сообщили в управлении. Там добавили, что силы спасателей не потребовались, пассажиры выбрались из автобуса сами.

В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю сообщили РБК, что в автобусе находились 44 человека. «Водитель при повороте нацепил колесом обочину, это послужило тому, что автобус перевернулся. По предварительной информации, часть пассажиров на попутных автомобилях самостоятельно добрались до населенного пункта, где есть лечебное учреждение», — сказали в пресс-службе.

В конце августа в Дагестане рейсовый автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, опрокинулся в кювет. В результате пострадали 11 человек.