В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане пострадали 11 человек

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Тарумовском районе Дагестана. В результате пострадали 11 человек, сообщает агентство РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД.

По данным ведомства, речь идет об автобусе, следовавшем по рейсу «Махачкала — Москва». На ходу у автобуса отлетело колесо, после чего он опрокинулся в кювет.

Всего в транспортном средстве находились 45 человек. На место происшествия прибыли спасатели и эксперты ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану, авария произошла на 261 км ФАД Р-215 в 45 км севернее населенного пункта Кочубей. В ведомстве не назвали число посрадавших, однако сообщили, что погибших в результате аварии нет. Возгорания в результате ДТП не было.

Ранее ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Карачаево-Черкессии. В результате пострадали семь человек.

По данным регионального МЧС, речь идет о микроатобусе, следовавшем по трассе Невинномысск — Черкесск. Впоследствии он съехал в кювет.