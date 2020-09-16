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В Кемеровской области полицейский автомобиль столкнулся с автобусом

В Кемеровской области столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД ВАЗ-2112 и автобус Hyundai. В результате ДТП пострадал полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

Авария произошла вечером 15 сентября на 3-м км автодороги Новокузнецк — Осинники. Начата проверка.

Пострадавший сотрудник полиции получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован, уточнили агентству в пресс-службе Центра медицины катастроф.

В Красноярском крае столкнулись два «КамАЗа»
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Фото: МЧС России

14 сентября в результате ДТП с участием трех автомобилей в Удмуртии погибли шесть человек. На 57-м км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом, ВАЗ-2112 и Hyundai.

Теги: Кемеровская область, ДТП, полицейский автомобиль
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