В Кемеровской области полицейский автомобиль столкнулся с автобусом

В Кемеровской области столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД ВАЗ-2112 и автобус Hyundai. В результате ДТП пострадал полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

Авария произошла вечером 15 сентября на 3-м км автодороги Новокузнецк — Осинники. Начата проверка.

Пострадавший сотрудник полиции получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован, уточнили агентству в пресс-службе Центра медицины катастроф.

14 сентября в результате ДТП с участием трех автомобилей в Удмуртии погибли шесть человек. На 57-м км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом, ВАЗ-2112 и Hyundai.