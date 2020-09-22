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В Приморье завели дело против директора из-за ожогов от лампы у учеников

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Прокуратура Анучинского района Приморского края возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора одной из школ, где ученики получили ожоги от бактерицидной лампы. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В отношении директора учреждения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в школе при использовании бактерицидного прибора с ультрафиолетовой лампой не обеспечили соблюдение инструкции по ее применению. В частности, несовершеннолетние оказались в непосредственной близости от прибора, в результате чего возникла угроза для здоровья детей.

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Вид на город Благовещенск

Всего на уроке во время работы лампы находились 12 детей. За медицинской помощью обратились четверо школьников.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту. Для устранения нарушений в адрес образовательной организации было внесено представление.

По факту инцидента Следственное управление СК России по Приморскому краю организовало проверку по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Санкция статьи предусматривает наказание на срок до двух лет лишения свободы. По данным СК, дети получили ожоги лица и глаз.

В начале сентября из-за невыключенной лампы для кварцевания в Алексеевской гимназии Благовещенска за медицинской помощью обратились 13 учащихся. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Приморский край дети ожоги прокуратура административное дело
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