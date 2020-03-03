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В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает также главное следственное управление СК по Москве.

По информации департамента, 2 марта в школе №1415 учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа. После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства, считают власти.

В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. После обследования их отпустили домой, четыре ребенка уже вернулись к занятиям.

В департаменте образования отметили, что использование облучателя открытого типа является нарушением приказа этого ведомства — использоваться могут только устройства закрытого типа.

«По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена», — заявили в департаменте. В ведомстве добавили, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что ожоги глаз получили более 20 детей.

Теги: школа, ожог, дети, новости РБК
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