В Благовещенске проверят травмирование школьников из-за кварцевания

Вид на город Благовещенск (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

В Алексеевской гимназии Благовещенска 13 учащихся обратились за медицинской помощью из-за невыключенной лампы для кварцевания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

«Мы знаем, что дети находятся на домашнем лечении под наблюдением врача-офтальмолога. Их состояние удовлетворительное», — заявили в прокуратуре.

Дальневосточное агентство «ПортАмур» со ссылкой на местный минздрав сообщает, что позже количество пострадавших увеличилось до 27, десятиклассники получили легкие ожоги роговицы. В министерстве агентству сказали, что их состояние удовлетворительное. Они получают амбулаторное лечение.

Как сообщается на сайте прокуратуры, в связи с происшествием проводится проверка. По данным ведомства, в учебном кабинете длительное время оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания, тогда как она должна работать только на переменах, когда детей в помещении нет. Сотрудники прокуратуры выехали на место, они опрашивают работников школы и осматривают кабинет.