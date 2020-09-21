Изданию «Наша Нива» пригрозили штрафом после ранения журналистки в Минске

Журналистка Наталия Лубневская получила ранение во время протестной акции 10 августа на Кальварийской улице. Резиновая пуля попала ей в ногу. Девушка была госпитализирована. Издание «Наша Нива» сообщало, что журналисты стояли группой, у них были опознавательные жилетки и бейджи прессы.

Позднее издание сообщило, что тогда на Кальварийской улице появились десятки бойцов, предположительно антитеррористического спецподразделения МВД «Алмаз». Один из них выстрелил прицельно в ногу журналистки.

Лубневская написала заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело. Однако дело так и не завели, указывало издание.

Журналистка сообщала, что провела в больнице 38 дней, 16 сентября ее выписали. «Ни извинений, ни уголовного дела на стрелка, ни, прости господи, компенсации. Вообще, это была моя любимая пара джинсов и единственная — ног», — приводит ее слова «Наша Нива».

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. Позднее ЦИК объявила, что победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он переизбрался на шестой срок. Лукашенко, по данным Центризбиркома, набрал чуть более 80% голосов, тогда как его основной соперник Светлана Тихановская — 10%. Однако оппозиция заявила, что результаты были сфальсифицированы. В Минске и других городах Белоруссии начались акции, участники которых требуют провести новые выборы. Массовые протесты в стране продолжаются уже более месяца.