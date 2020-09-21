Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

«Интерфакс» со ссылкой на сайт оппозиционера Алексея Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал «Партию свободных граждан», дав ей название «Россия будущего» — партию с таким названием ранее пытался юридически оформить Навальный. Оппозиция отмечала, что это позволит ведомству отказать Навальному в регистрации его партии, поскольку политические организации не могут иметь одинаковые названия.

Ранее Навальный сообщал, что название его партии «Россия будущего» было украдено. Он рассказал, что в середине мая того же года в очередной раз подал документы на регистрацию партии — с названием «Россия будущего». Однако, по его словам, в базе юридических лиц оказалась еще одна политическая организация с таким же названием. Оппозиционер сообщил, что название «Россия будущего» присвоила «Партия свободных граждан», возглавляемая Зориным. Это даст Минюсту основание для отказа в регистрации, говорил тогда политик.

Навальный девять раз пытался зарегистрировать свою партию. В августе 2018 года Минюст объяснял свой отказ зарегистрировать партию оппозиционера «Россия будущего» тем, что поданные на регистрацию документы не соответствовали требованиям ФЗ «О политических партиях».