Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»
Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего» Александра Зорина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
«Верховный суд удовлетворил требования Минюста о ликвидации политической партии «Россия будущего» Александра Зорина», — отметили в пресс-службе.
Заявление в суд о ликвидации партии было подано Министерством юстиции 18 февраля 2020 года, следует из карточки производства суда.
Председатель политической партии «Россия будущего» Александр Зорин сообщил РБК, что одним из оснований для ликвидации партии стало недостаточное количество участия в выборах. «Раз такой закон, раз такое требование, что необходимую квоту нужно собрать, мы ее не собрали, объективно понимаем. Закон суров, но это закон. Мы вынуждены подчиниться в этой ситуации», — сказал Зорин.
В мае 2019 года Минюст зарегистрировал политическую партию «Россия будущего». Ранее она носила название «Партия свободных граждан». Ведомство внесло ее в список политических организаций, имеющих право участвовать в выборах. Председателем партии «Россия будущего» значился 38-летний Александр Зорин, возглавлявший раньше «Партию свободных граждан».