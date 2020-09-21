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Общество ,  
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Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Александр Зорин
Александр Зорин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего» Александра Зорина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд удовлетворил требования Минюста о ликвидации политической партии «Россия будущего» Александра Зорина», — отметили в пресс-службе.

Заявление в суд о ликвидации партии было подано Министерством юстиции 18 февраля 2020 года, следует из карточки производства суда.

Председатель политической партии «Россия будущего» Александр Зорин сообщил РБК, что одним из оснований для ликвидации партии стало недостаточное количество участия в выборах. «Раз такой закон, раз такое требование, что необходимую квоту нужно собрать, мы ее не собрали, объективно понимаем. Закон суров, но это закон. Мы вынуждены подчиниться в этой ситуации», — сказал Зорин.

В мае 2019 года Минюст зарегистрировал политическую партию «Россия будущего». Ранее она носила название «Партия свободных граждан». Ведомство внесло ее в список политических организаций, имеющих право участвовать в выборах. Председателем партии «Россия будущего» значился 38-летний Александр Зорин, возглавлявший раньше «Партию свободных граждан».

«Интерфакс» со ссылкой на сайт оппозиционера Алексея Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал «Партию свободных граждан», дав ей название «Россия будущего» — партию с таким названием ранее пытался юридически оформить Навальный. Оппозиция отмечала, что это позволит ведомству отказать Навальному в регистрации его партии, поскольку политические организации не могут иметь одинаковые названия.

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Ранее Навальный сообщал, что название его партии «Россия будущего» было украдено. Он рассказал, что в середине мая того же года в очередной раз подал документы на регистрацию партии — с названием «Россия будущего». Однако, по его словам, в базе юридических лиц оказалась еще одна политическая организация с таким же названием. Оппозиционер сообщил, что название «Россия будущего» присвоила «Партия свободных граждан», возглавляемая Зориным. Это даст Минюсту основание для отказа в регистрации, говорил тогда политик.

Навальный девять раз пытался зарегистрировать свою партию. В августе 2018 года Минюст объяснял свой отказ зарегистрировать партию оппозиционера «Россия будущего» тем, что поданные на регистрацию документы не соответствовали требованиям ФЗ «О политических партиях».

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