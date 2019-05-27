Навальный заявил о новой «краже» названия его партии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,39 -0,08 EUR Бирж. 72,07 -0,19 Brent 69,76 +2,56% USD Нал. 64,98 64,09 EUR Нал. 72,71 71,75 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1192 -0,0013 BTC/USD Бирж. 8 862,90 +130,20 IMOEX 2 632,09 +0,49% RTSI 1 287,35 +0,64% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Акрон ₽5 100 (+11,4%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Акрон ₽5 100 (+11,4%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 14:01
Суд на полгода продлил аресты восьми фигурантам дела «Нового величия» Общество, 19:16 Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований Политика, 19:16 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 19:15 Навальный заявил о новой «краже» названия его партии Политика, 19:11 КПРФ увидела критику Сталина в статье напавшего на газету в Ставрополье Общество, 19:03 Мэрия Екатеринбурга обнародовала список возможных площадок для храма Общество, 18:49 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 18:45 Сотрудники Лувра устроили забастовку из-за наплыва туристов Общество, 18:39 Стоит ли покупать Ethereum: криптовалюта приблизилась к важной отметке Крипто, 18:36 Пограничники заявили об угрозе новых провокаций Украины у берегов Крыма Политика, 18:32 «Локомотив» объявил об уходе капитана команды Игоря Денисова Спорт, 18:19 В Госдуме заявили о планах изгнания иностранных компаний с рынка такси Общество, 18:19 Магазин на колесах: советы владельца сыроварни «Русский пармезан» РБК и ГАЗ, 18:14 СК начал проверку после нападения на сотрудников газеты КПРФ в Ставрополе Общество, 18:14
Политика ,  
0 
Навальный заявил о новой «краже» названия его партии

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что название его партии «Россия Будущего» украли. Об этом политик сообщил в своем блоге. 

Он отметил, что 15 мая в девятый раз подал документы на регистрацию партии, но уже с названием «Россия Будущего». Однако он заметил, что в базе юридических лиц появилась партия с таким же названием.

По его словам, его забрала «Партия свободных граждан», возглавляемая адвокатом Александром Зориным. Навальный подчеркнул, что в связи с этим Минюст откажет в регистрации его партии.

Политика
В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего»

Партию «Россия Будущего» внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 27 мая. Согласно выписке, она зарегистрирована в Москве по адресу: Первый Нагатинский проезд, дом 11, корпус 2. Председателем федерального совета партии указан Александр Зорин.

В конце августа 2018 года Навальный сообщил, что Минюст в восьмой раз отказался регистрировать политическую партию «Россия будущего». Он отмечал, что ранее его партии «Народный альянс» и «Партия прогресса» «украли». По его словам, в Минюсте регистрировали партии с аналогичными названиями, к которым Навальный не имел отношения.

В министерстве объясняли, что поданные на регистрацию документы не соответствовали требованиям закона. Партия подала на Минюст иск в Замоскворецкий суд Москвы.

Теги: Алексей Навальный, регистрация, политическая партия
Материалы по теме
Навальный заявил об отказе Минюста в регистрации партии «Россия будущего»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter