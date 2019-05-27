Навальный заявил о новой «краже» названия его партии

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что название его партии «Россия Будущего» украли. Об этом политик сообщил в своем блоге.

Он отметил, что 15 мая в девятый раз подал документы на регистрацию партии, но уже с названием «Россия Будущего». Однако он заметил, что в базе юридических лиц появилась партия с таким же названием.

По его словам, его забрала «Партия свободных граждан», возглавляемая адвокатом Александром Зориным. Навальный подчеркнул, что в связи с этим Минюст откажет в регистрации его партии.

Партию «Россия Будущего» внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 27 мая. Согласно выписке, она зарегистрирована в Москве по адресу: Первый Нагатинский проезд, дом 11, корпус 2. Председателем федерального совета партии указан Александр Зорин.