Экс-руководитель Аналитического центра при правительстве возглавил ЦСР

Владислав Онищенко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Главой Центра стратегических разработок стал Владислав Онищенко, ранее занимавший пост руководителя Аналитического центра при правительстве России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦСР.

В соответствии с решением совета, он сменил на этом посту Александра Синицына, который продолжит работать в качестве советника председателя совета ЦСР.

Онищенко заявил, что фонд ЦСР продолжит заниматься «исследованиями и аналитической деятельностью на ключевых направлениях социально-экономической политики государства».

ЦСР также нацелен на развитие сотрудничества с Минэкономразвития, чтобы вместе оказывать максимальное экспертное содействие правительственным структурам, добавил он.