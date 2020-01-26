Глава Аналитического центра при правительстве покинет свой пост

Владислав Онищенко уйдет с должности руководителя Аналитического центра при правительстве России, рассказали источники РБК

Владислав Онищенко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Руководитель Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко покинет свой пост, рассказали РБК два источника, близких к правительству. Он будет понижен до первого заместителя руководителя организации, сообщил один из них.

Аналитический центр занимается экспертной поддержкой деятельности правительства. Смена руководителя организации связана с назначением нового кабмина и сменой курирующего вице-премьера, объяснил один из собеседников РБК.

Новым куратором Аналитического центра в кабинете премьер-министра Михаила Мишустина стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В правительстве Дмитрия Медведева центр курировал Максим Акимов, не вошедший в состав нового кабмина.

Официальных документов о смене руководителя в Аналитический центр не поступало, сообщила РБК представитель организации.