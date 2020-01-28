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Политика ,  
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Аналитический центр при правительстве возглавил офицер из ФСО

Вместо Владислава Онищенко ведомство возглавил Константин Калинин, которого ранее основным кандидатом на должность называли собеседники РБК
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Новым руководителем автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации» стал Константин Калинин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В другом распоряжении говорится об освобождении от этой должности Владислава Онищенко.

О том, что основным кандидатом на пост главы Аналитического центра является именно заместитель начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО) Калинин, РБК ранее сообщили два источника, близкие к правительству. Онищенко при этом решили назначить первым заместителем руководителя организации, то есть фактически понизить в должности.

Куратором же Аналитического центра в новом правительстве стал бывший президент оргкомитета Олимпиады в Сочи Дмитрий Чернышенко.

Аналитический центр при правительстве возглавил офицер из ФСО
Политика

Константин Калинин ранее был заместителем начальника Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО. Например, он работал на таких спортивных форумах как «Россия – спортивная держава» и Универсиада 2013 года в Казани.

Аналитический центр при правительстве занимается экспертным сопровождением работы кабмина. Он считает себя преемником основанного в 1959 году Вычислительного центра при Госплане СССР. В организации работают более 200 экспертов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Аналитический центр при правительстве
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Новым главой Аналитического центра при правительстве станет офицер из ФСО
Общество
Глава Аналитического центра при правительстве покинет свой пост
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