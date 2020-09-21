Глава Тувы после лечения в Москве вернулся к работе

Шолбан Кара-оол (Фото: karaool / VK)

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, проходивший лечение в Москве из-за подозрения на коронавирус, вернулся к своим обязанностям. Об этом РБК сообщила его пресс-секретарь Долаана Салчак.

«Он сегодня только прилетел утром рано. Немножко отдохнет, потом, наверное, появится после обеда. Завтра у него первое аппаратное совещание», — сказала она.

На своей странице во «ВКонтакте» Шолбан Кара-оол опубликовал видео, на котором он находится в московском аэропорту перед вылетом в республику. На кадрах видно, что он сидит за столиком с представителем от законодательного органа государственной власти Тувы в Совфеде Диной Оюн и обсуждает рабочие вопросы.

«Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Диной Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах», — подписал он видеозапись.