В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Причина в порывистом ветре, возможном в этих регионах. Предупреждение будет действовать с 9 утра 21 сентября до 21:00 того же дня.

«Желтый» уровень используется, когда погода может быть потенциально опасна.

В конце августа в столице также объявляли желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Тогда в городе ожидался ветер с порывами до 15 м/с. Предупреждение распространялось и на область, в Подмосковье прогнозировали грозы.