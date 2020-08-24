В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков вне прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы», — сказал синоптик.

По его словам, количество осадков в сентябре на европейской части будет около и меньше нормы.

Как ранее говорил глава Гидрометцентра, аномально теплая погода с температурой на 4-5 градусов выше нормы установится в Калининградской области и ряде других областей, расположенных на севере европейской части России.