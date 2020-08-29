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Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за порывистого ветра в воскресенье и ночью в понедельник. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — поясняют в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 15 метров в секунду примерно с 9:00 мск 30 августа до 6:00 31 августа.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Подмосковье также объявлен желтый уровень погодной опасности. В области предупреждение о порывистом ветре действует с 03:00 30 августа до 00:00 31 августа. Кроме того, в Подмосковье в воскресенье возможны гроза до 12:00 и дождь с 6:00 до 15:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что в День знаний, 1 сентября, в Москве и Московской области воздух прогреется до 23–25 градусов. Существенных осадков и сильного ветра в этот день не ожидается.

Теги: погода, Гидрометцентр, Москва
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