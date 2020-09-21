Правозащитники насчитали более 200 задержанных на протестах в Белоруссии

Во время воскресных протестов в Белоруссии задержали 236 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Как уточняет организация, список задержанных может дополняться. Приведенные данные актуальны на 3:12 по мск.

В Минске 20 сентября задержали 167 человек. Во время акций протеста в других регионах суммарно были задержаны 69 человек.

В городах Белоруссии накануне проходила массовая акция «Марш справедливости». В столице республики в это время были закрыты семь станций метро, по сообщению телеканала «Белсат» силовики также перекрывали некоторые улицы и проходы во дворы в центре города. «Онлайнер» и TUT.BY отмечали, что в Минск стянули военную технику.