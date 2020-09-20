В Минске начались задержания участников «Марша справедливости»

В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей. Об этом сообщает Tut.by.

Как передает ТАСС, ГУВД Минска подтвердило задержания людей.

На видео, опубликованных Tut.by, видно, как милиция уводит в микроавтобусы нескольких человек в районе ТЦ Galleria Minsk и в районе Немига.

Как пишет издание, всего на Немиге собрались несколько сотен людей, которые около 10 минут постояли на одном месте, после чего двинулись в сторону ТЦ. К ним подъехали автозаки, люди начали разбегаться. Некоторые успели скрыться в магазинах.

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