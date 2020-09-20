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Трамп провел параллель между Миннеаполисом и Берлином времен войны

Президент США Дональд Трамп сравнил пострадавший от беспорядков город Миннеаполис в штате Миннесота с Берлином времен Второй мировой войны. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина.

Говоря о протестах в Миннеаполисе, американский лидер отметил, что журналисты CNN рассказывали о том, что акции были мирными, показывая при этом охваченный огнем город. «Это выглядело как Берлин во время войны», — провел параллель Трамп. По его словам, в городе удалось навести порядок за полчаса.

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Фото:Yuki Iwamura / AP

Из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и других крупных американских городах в мае вспыхнули массовые протесты против полицейского насилия и расизма. Они сопровождались стычками с полицией и беспорядками. Флойд умер из-за удушающего приема, примененного полицейскими при задержании.

Трамп заявлял, что в случае мародерства в Миннеаполисе военные откроют стрельбу. Он также грозился направить Национальную гвардию в город, если власти не смогут взять ситуацию под контроль.

Дональд Трамп массовые протесты
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