Трампу вслед за Пентагоном отправили «подозрительный конверт» с веществом

Секретная служба США во вторник, 2 октября, перехватила «подозрительный конверт», который предназначался для американского президента Дональда Трампа, сообщает Fox News.

По данным телеканала, в здание Белого дома конверт не попал. Дополнительной информации в Секретной службе не предоставили. Там лишь отметили, что правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

В свою очередь CNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что в конверте, предположительно, находилось вещество рицин. Похожие конверты в этот же день поступили в Министерство обороны США. Источник заявил, что, по предварительным данным следователей, письма, адресованные в Белый дом и Пентагон, связаны между собой.

Присланные в Минобороны Соединенных Штатов конверты, предположительно, с рицином, как ранее сообщил Fox News, предназначались для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона. Посылки были доставлены в сортировочный центр министерства, которое расположено в комплексе военного ведомства, находящегося за пределами штаб-квартиры Минобороны США (Пентагон).