В Минобороны США прислали две посылки с ядовитым веществом

В Министерство обороны США прислали две посылки с ядовитым веществом, которым, предположительно, оказалось токсичное для человека вещество рицин, сообщает Fox News.

По данным телеканала, посылки доставили в сортировочный центр министерства, которое расположено в комплексе военного ведомства, находящегося за пределами штаб-квартиры Минобороны США (Пентагон).

Как сообщает Fox News, посылки предназначались для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Во время проверки посылок в них были обнаружены следы токсичного вещества рицин. Всю почту, которая прибыла вместе с этими конвертами, отправили в карантин.

К расследованию инцидента подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США и служба охраны Минобороны США.

Рицин — белковый токсин растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека. Рицин представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.