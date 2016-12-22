Ветеран США сказал об отправке Путину письма с касторовыми семенами

В США бывший военнослужащий из города Логан в американском штате Юта Уильям Клайд Аллен, которого обвиняют в отправлении писем с рицином президенту США Дональду Трампу, заявил, что посылал российскому лидеру Владимиру Путину письма с касторовыми семенами. Об это свидетельствуют судебные записи, сообщает Desert News Utah.



​По его словам, он также отсылал подобные письма английской королеве Елизавете II и генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу. Дошли ли эти письма до адресатов — неизвестно.



Как отмечает портал, Аллен также отправил письмо министру обороны США Джеймсу Мэттису и адмиралу ВМС США Джону Ричардсону. Как говорится в материалах суда, в конвертах были «касторовые семена и записка: «Джек и семена с порошком для запуска ракет». Американская прокуратура обвинила Аллена в том, что он угрожал применить биологическое оружие, а также рассылал угрозы по почте. Дело будет рассмотрено 17 октября федеральными судьями, которые решат утверждать ли обвинение.



Расследование в отношении Аллена началось ранее на этой неделе после того, как в офисах американских политиков были обнаружены четыре письма, предположительно содержащие рицин. Как отмечает портал, данные послания так и не достигли Белого дома или Пентагона. Вещество было отправлено на анализы, которые показали, что внутри писем был рицин. Агенты ФБР нашли дом Аллена, потому что на конвертах он указал свой обратный адрес.



Аллен рассказал, что купил 100 касторовых семян на eBay для исследований. Мужчина сказал, что приобрел их также на случай Третьей мировой войны. Кроме того, подозреваемый отметил, что занимался исследованием рицина.



По данным ФБР подозреваемый ранее угрожал американским чиновникам. Так, в 2015 году он послал сообщение по электронной почте в ЦРУ с угрозами «убить президента, если управление не перестанет нарушать его права». В феврале 2017 году он послал сообщения с угрозами на базу ВВС в Техасе. В записке было сказано, что у него есть бомба, и он ее применит. В обоих случаях с ним беседовали представители спецслужб, но никаких мер к мужчине не применялось.



Как отмечает издание со ссылкой на военные документы, ранее Аллен служил в ВМС с 1998 по 2002 год. Он работал помощником в пожарной охране.

Рицин — это белковый токсин растительного происхождения. Он сильно токсичен, особенно в виде аэрозоля. Рицин получают из касторовых бобов с помощью обработки жмыха, который остается после получения касторового масла, содержащие следы этого вещества. Рицин в шесть раз более ядовит, чем цианистый калий.