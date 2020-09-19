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NYT сообщила об отказе Ирана провоцировать Трампа до выборов

Как выяснили американские спецслужбы, Тегеран решил временно отказаться от действий, направленных против США, поскольку они могут помочь Дональду Трампу сплотить электорат перед выборами
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Американские спецслужбы установили, что в ближайшее время руководство Ирана решило воздержаться от каких-либо атак, направленных против США. Об этом со ссылкой на источники сообщила The New York Times.

Как отмечает газета, в последние дни администрация президента Дональда Трампа усилила критику и давление на Иран. В частности, американские власти обвинили страну во вмешательстве в предстоящие выборы, а также в планировании убийств американских дипломатов. Кроме того, США заявили о намерении продлить санкции против Ирана и эмбарго на поставку в страну оружия.

Тегеран решил не предпринимать в ответ на это никаких действий, кроме кибератак, пишет NYT со ссылкой на знакомых с докладом спецслужб должностных лиц. По данным спецслужб, в Тегеране считают, что любая атака позволит нынешнему президенту Дональду Трампу сплотить электорат и ответить силовым путем, что может повысить шансы его переизбрания на второй срок.

Кроме того, данные американской разведки свидетельствуют о том, что Тегеран отменил составленный ранее план по проведению этой осенью демарша, направленного на снижение шансов Трампа на выборах. По данным источников NYT, в Тегеране планировали провести операцию в Персидском заливе, которая негативно повлияла бы на добычу нефти на Ближнем Востоке и должна была привести к панике на финансовом рынке, однако от нее отказались, поскольку сочли неэффективной в условиях пандемии.

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Дональд Трамп

При этом газета отмечает, что Трамп и несколько его ближайших помощников изображают Иран как все более опасную угрозу для предстоящих выборов, ставя страну наравне с Россией. Это, по мнению сотрудников разведки, неверно, передает NYT.

Иран обещает «отомстить» США после гибели 3 января командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде. Трамп говорил, что Сулеймани планировал атаки на американские посольства в четырех странах. В Иране после авиаудара пообещали «суровую месть» и сравнили произошедшее с объявлением войны. Позднее, в июле, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи говорил, что Иран никогда не забудет убийства Сулеймани и обязательно нанесет ответный удар.

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В середине сентября издание Politico писало, что иранские власти рассматривают возможность покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство генерала Сулеймани. В Тегеране, однако, назвали эти сообщения безосновательными.

Автор
Анастасия Батманова
Иран США
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