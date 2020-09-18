СМИ узнали о намерении Трампа ввести санкции за торговлю оружием с Ираном

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В соответствии с «ядерной сделкой» с Ираном 2015 года, эмбарго ООН на торговлю обычными вооружениями с этой страной истекает 18 октября, однако президент США Дональд Трамп намерен своим указом продлить эти ограничения, сообщает Reuters.

Трамп намерен издать указ, позволяющий американской администрации вводить вторичные санкции в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном, рассказали источники агентства. Документ подразумевает, в частности, лишение компаний доступа на рынок США. Ограничения подразумевают ограничения для лиц и компаний, которые ведут бизнес с теми, кто оказался в основных санкционных списках.

Другие участники ядерной сделки, заключенной Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией с Тегераном, и большинство членов Совета Безопасности ООН заявили, что они не верят в то, что Соединенные Штаты имеют право повторно вводить санкции.

Специальный представитель США по Венесуэле и Ирану Эллиот Абрамс ранее подтвердил, что Вашингтон планирует ввести санкции против тех, кто нарушает эмбарго ООН на поставки оружия, хотя и не сказал, что это будет сделано с помощью указа президента.

Большинство иностранных компаний не хотят рисковать отстранением от огромного рынка США, чтобы торговать с небольшими странами, такими как Иран, отмечает агентство.