Мэрия Москвы оценила сроки открытия станции «Улица Народного Ополчения»
Открытие станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Улица Народного Ополчения» запланировано до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает ТАСС.
По словам Бочкарева, в данный момент завершаются все основные строительно-монтажные работы.
«До конца года у нас стоит цель завершить строительство. Думаю, что успеем полностью пустить с пассажирами», — заявил Бочкарев.
Он также добавил, что до конца года планируется завершить строительство станции «Электрозаводская» на БКЛ.
Строительство новой станции «Улица Народного Ополчения» ведется на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.
В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о программе по «удвоению» Московского метрополитена. Он отмечал, что власти продолжат работы по развитию транспортной инфраструктуры в Москве и в ближайших регионах, в том числе в Московской области. По его словам, сейчас идут работы над третьим и четвертым диаметром, создаются новые магистральные пути.