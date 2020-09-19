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Мэрия Москвы оценила сроки открытия станции «Улица Народного Ополчения»

Фото:Денис Гришкин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Открытие станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Улица Народного Ополчения» запланировано до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает ТАСС.

По словам Бочкарева, в данный момент завершаются все основные строительно-монтажные работы.

«До конца года у нас стоит цель завершить строительство. Думаю, что успеем полностью пустить с пассажирами», — заявил Бочкарев.

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Он также добавил, что до конца года планируется завершить строительство станции «Электрозаводская» на БКЛ.

Строительство новой станции «Улица Народного Ополчения» ведется на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о программе по «удвоению» Московского метрополитена. Он отмечал, что власти продолжат работы по развитию транспортной инфраструктуры в Москве и в ближайших регионах, в том числе в Московской области. По его словам, сейчас идут работы над третьим и четвертым диаметром, создаются новые магистральные пути.

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