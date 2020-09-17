Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 17 сен, 12:28
На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд Экономика, 00:00 Лукашенко назвал Тихановскую белорусской «гуайдихой» Политика, 17 сен, 23:52 Глава МВД Украины пожелал Лукашенко «попить водички» Политика, 17 сен, 23:39 Часть синей ветки метро Москвы закроют с 26 сентября по 5 октября Общество, 17 сен, 23:31 Пушкина поддержала идею создания единого реестра педофилов Общество, 17 сен, 23:19 Как удаленка и четвертая промышленная революция повлияли на компьютеры РБК и Intel vPro, 17 сен, 23:16 В Москве зафиксировали минимальную суточную смертность от COVID с апреля Общество, 17 сен, 23:12 Медведев исключил выдачу Польше диспетчеров по делу о крушении Ту-154 Политика, 17 сен, 23:00 Собянин пообещал включить отопление в Москве раньше обычного Общество, 17 сен, 22:18 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 17 сен, 22:16 Тбилисский «Локомотив» выбил московское «Динамо» из Лиги Европы Спорт, 17 сен, 22:00 Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook Общество, 17 сен, 21:54 Российскую фигуристку дисквалифицировали на 10 лет за подделку справки Спорт, 17 сен, 21:51 «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ Спорт, 17 сен, 21:39
Общество ,  
0 

Часть синей ветки метро Москвы закроют с 26 сентября по 5 октября

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от «Молодежной» до «Парка Победы» будет закрыт с 26 сентября по 5 октября. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Отмечается, что закрытие метрополитена связано со строительством Большой кольцевой линии метро.

Для пассажиров запустят бесплатные автобусы с остановками: «Молодежная» — «Кунцевская» — «Славянский бульвар» — «Парк Победы».

В пресс-службе метрополитена попросили пассажиров также пользоваться Филевской линией и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Общество

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о программе по «удвоению» Московского метрополитена. Как заявил столичный градоначальник, власти намерены продолжить работы по развитию транспортной инфраструктуры в Москве и в ближайших регионах, в том числе в Московской области.

московское метро
Материалы по теме
Станцию метро «Рижская» закрыли на год на ремонт
Общество
Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций
Общество
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter