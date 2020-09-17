Часть синей ветки метро Москвы закроют с 26 сентября по 5 октября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от «Молодежной» до «Парка Победы» будет закрыт с 26 сентября по 5 октября. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Отмечается, что закрытие метрополитена связано со строительством Большой кольцевой линии метро.

Для пассажиров запустят бесплатные автобусы с остановками: «Молодежная» — «Кунцевская» — «Славянский бульвар» — «Парк Победы».

В пресс-службе метрополитена попросили пассажиров также пользоваться Филевской линией и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о программе по «удвоению» Московского метрополитена. Как заявил столичный градоначальник, власти намерены продолжить работы по развитию транспортной инфраструктуры в Москве и в ближайших регионах, в том числе в Московской области.