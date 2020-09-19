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Депутат предложил ужесточить наказание за мошенничество с лекарствами

Вид на здание Госдумы РФ
Вид на здание Госдумы РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Власти должны ужесточать наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств. Об этом РБК заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

По его словам, сфера фарминдустрии всегда привлекала недобросовестных предпринимателей и мошенников, поскольку давала возможность очень быстро заработать, продавая то или иное высоколиквидное средство.

Кризис с пандемией коронавируса еще больше проявил это, добавил Менделевич. Так, начали продаваться лекарственные препараты, в инструкции которых не было указания на COVID-19, но их рекламировали как эффективные лекарства при заболевании, пояснил он.

«Все это навело на мысль, что необходимо ужесточать ответственность для таких мошенников, которые наживаются на здоровье, на жизни наших людей», — заключил он.

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Фото:biohimik.ru

Депутат отметил, что с 1 июля этого года в России введена маркировка лекарственных средств. Однако сейчас мошенники торгуют лекарственными препаратами в интернете, где власти не могут быстро среагировать. Поэтому ужесточение наказания — лучший выход, добавил Менделевич.

«Я считаю, что должно быть жесткое наказание за распространение лекарственных препаратов, особенно тех, которые не зарегистрированы в России и сфальсифицированы. За это во всех странах наказание вплоть до смертной казни. А у нас сегодня этот рынок находится в действующем состоянии», — заявила в разговоре с РБК член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев добавил, что сейчас обсуждается ужесточение ответственности за продажи подделок через Интернет. По его словам, большое количество фальсификата реализуется именно через службы доставки.

Ранее стало известно, что упаковка нового российского препарата «Арепливир» для лечения коронавируса будет стоить от 12 320 руб. Производителем препарата является компания АО «Биохимик».

В конце июня Минздрав России одобрил применение препарата под торговым наименованием «Арепливир», а также разрешил применять лекарство в амбулаторных условиях.

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