Депутат предложил ужесточить наказание за мошенничество с лекарствами

Вид на здание Госдумы РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Власти должны ужесточать наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств. Об этом РБК заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

По его словам, сфера фарминдустрии всегда привлекала недобросовестных предпринимателей и мошенников, поскольку давала возможность очень быстро заработать, продавая то или иное высоколиквидное средство.

Кризис с пандемией коронавируса еще больше проявил это, добавил Менделевич. Так, начали продаваться лекарственные препараты, в инструкции которых не было указания на COVID-19, но их рекламировали как эффективные лекарства при заболевании, пояснил он.

«Все это навело на мысль, что необходимо ужесточать ответственность для таких мошенников, которые наживаются на здоровье, на жизни наших людей», — заключил он.