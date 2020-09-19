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В Ленобласти пять человек пострадали в результате ДТП

Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пять человек, включая семилетнего ребенка, пострадали при столкновении двух автомобилей в Ломоносовской районе Ленинградской области. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«В результате ДТП получили травмы пять пассажиров из автомобиля Chevrolet Niva, которые с разными травмами доставлены в больницу. Одна из пострадавших — девочка семи лет — получила ушибы», — сказали в управлении.

По предварительным данным, авария произошла в 08:30 мск в населенном пункте Черемыкина, на 54-м километре автодороги «Нарва». Chevrоlet Niva, за рулем которого сидел мужчина 1968 года рождения, столкнулся с Lexus. В связи с ДТП проводится проверка.

Накануне в Оренбургской области произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Погибли пять человек. ВАЗ-21140, двигаясь из города Соль-Илецка в сторону поселка Акбулак, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль Scania.

15 сентября в Удмуртии в результате столкновения трех автомобилей погибли шесть человек. Среди погибших трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения. О причинах аварии не сообщалось.

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Фото:Сергей Панин / E1.RU

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