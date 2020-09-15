Шесть человек погибли в ДТП в Удмуртии

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Удмуртии. В результате погибли шесть человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по республике.

По данным ведомства, вечером 14 сентября на 57-м км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от автодороги М-7 «Волга» столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом, «ВАЗ-2112» и Hyundai.

В результате на месте происшествия скончались водитель и пятеро пассажиров автомобиля «ВАЗ-2112». Среди них трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

13 сентября в Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла в 19:15 мск на автодороге Азов — Ростов, на 1-м км подъезда к поселку Койсуг. В результате аварии пострадали пять человек.