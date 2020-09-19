В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Фото: МВД РФ

В Оренбургской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 86-м километре автодороги Оренбург — Акбулак вечером 18 сентября. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь из города Соль-Илецка в сторону поселка Акбулак, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль Scania.

В результате столкновения водитель ВАЗа и четверо пассажиров: 21-летний и 35-летний мужчины, а также неустановленные на данный момент женщина и мужчина от полученных травм скончались на месте. Полиция начала проверку.

15 сентября в Удмуртии в ДТП с участием трех автомобилей погибли шесть человек. Среди погибших были трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения. По данным ГУ МВД России по республике, столкнулись КамАЗ с полуприцепом, ВАЗ-2112 и Hyundai. О причинах аварии не сообщалось.