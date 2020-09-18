В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян

Фото: Сергей Панин / E1.RU

В ДТП с участием туристического автобуса в районе Аланьи на юге Турции пострадали 11 граждан России. Об этом РБК сообщили в генконсульстве России в Анталье.

«По информации от страховой компании, 11 человек с травмами различной степени тяжести», — рассказали в дипмиссии.

Авария произошла около 13:00 (время совпадает с московским) между Аланьей и Манавгатом. В автобусе находились 14 россиян и водитель. Предварительно причиной аварии называют потерю водителем управления транспортным средством. Все пассажиры, получившие травмы, доставлены в медицинские учреждения.

По словам одного из пассажиров автобуса, журналиста издания E1 Сергея Панина, пассажирами автобуса в основном были туристы из Москвы и Подмосковья, а также граждане Украины. Другой автобус, который также находился в одной группе с этим автобусом, перевозил жителей Пермского края.