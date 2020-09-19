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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании храмов

Фото:Валерий Горелых / МВД РФ
Фото: Валерий Горелых / МВД РФ

В Свердловской области сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в серии ложных минирований объектов Екатеринбургской епархии. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По данным силовиков, задержанный по фамилии Галлямов 1997 года рождения, за последние двое суток несколько раз сообщал по номеру 112 о «ликвидации криминальным способом Храма на Крови по улице Царской, 10, спортивного комплекса «Динамо» на улице Василия Еремина,12, и Среднеуральского женского монастыря по проезду Северный, 1».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По словам Горелых, во всех случаях информация оказалась фейковой. Задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Как объяснили в полиции, «свои поступки екатеринбуржец мотивировал банальной хулиганской выходкой».

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый находится под стражей, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и нанесение побоев.

В Хабаровске 9 сентября из-за сообщения о минировании эвакуировали из аэропорта около 500 человек. Тогда были «заминированы» терминал внутренних линий аэропорта и несколько самолетов. По итогам проверки угроза взрыва не подтвердилась.

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