В Хабаровске из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорт

В Хабаровске из-за сообщения о минировании эвакуировали из аэропорта около 500 человек, ожидаются задержки семи рейсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу хабаровского аэропорта.

Угроза о заминировании поступила в отношении терминала внутренних линий аэропорта и нескольких самолетов. «Проведена эвакуация пассажиров и персонала. На месте работают оперативные службы», — уточнил собеседник агентства.

В конце августа из детских садов Хабаровска эвакуировали более 13,6 тыс. детей после сообщений о якобы заложенных в дошкольных учреждениях взрывных устройствах. Все ложные сигналы поступили на единый номер службы спасения «112». Кроме детей детсады на время проверки пришлось покинуть более чем 2,5 тыс. их сотрудников.

В августе в Московской области также «минировали» терминалы в аэропортах. Источник РБК в ГУ МВД по Московской области говорил, что информация об этом содержалась в email-сообщении от неизвестного адресата.