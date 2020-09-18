Общество , 18 сен, 10:06
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Володин увидел в ситуации с Навальным участие иностранных спецслужб
Вячеслав Володин
Принятие Европарламентом резолюции об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального говорит о том, что за создавшейся ситуацией стоят иностранные спецслужбы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.
«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств», — сказал спикер Госдумы.
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