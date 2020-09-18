Володин увидел в ситуации с Навальным участие иностранных спецслужб

Вячеслав Володин (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Принятие Европарламентом резолюции об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального говорит о том, что за создавшейся ситуацией стоят иностранные спецслужбы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств», — сказал спикер Госдумы.

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