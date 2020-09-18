Супруга впервые навестила Ефремова в СИЗО

Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова, осужденного за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, впервые навестила своего мужа в СИЗО. Об этом сообщил «РИА Новости» секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло», — сказал он.

Мельников уточнил, что продолжительность краткосрочного свидания составляет не более двух часов.

В беседе с РБК Мельников подтвердил данную информацию.

«Да, информация соответствует действительности», — сказал секретарь ОНК.