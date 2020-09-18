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Авария с участием Ефремова ,  
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Супруга впервые навестила Ефремова в СИЗО

Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова, осужденного за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, впервые навестила своего мужа в СИЗО. Об этом сообщил «РИА Новости» секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло», — сказал он.

Мельников уточнил, что продолжительность краткосрочного свидания составляет не более двух часов. 

В беседе с РБК Мельников подтвердил данную информацию.

«Да, информация соответствует действительности», — сказал секретарь ОНК.

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер врезался в фургон Lada. Его водитель скончался на следующий день от полученных травм.

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8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, суд взыскал с актера в пользу сына погибшего 800 тыс. руб. Защита обжаловала приговор.

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