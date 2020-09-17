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Общество ,  
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В Красноярске задержали мужчину по подозрению в поджоге наркоклиники

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Правоохранительные органы задержали 61-летнего жителя Красноярска в рамках уголовного дела, заведенного после поджога в местной наркологической клинике «Чистый город», в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления регионального СК.

«По предварительной версии следствия, подозреваемый около 3 часов ночи, находясь в палате № 1, где также спали другие пациенты, поджег штору, после чего огонь моментально распространился по палате, и четверо пациентов погибли», — говорится в сообщении СК.

Следствие указывает, что в ближайшее время мужчину допросят в качестве подозреваемого, после этого в суд будет подано ходатайство о его аресте.

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Фото:МЧС России

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