Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска

В Красноярске при пожаре в частной наркологической клинике погибли четыре человека. Об этом сообщает МЧС России, передает «РИА Новости».

«К сожалению, в результате пожара, по данным Следственного комитета, пострадало шесть человек (четверо из них погибло)», — уточняется в сообщении. Были спасены 16 человек.

Возгорание началось по адресу Красноярск, проспект Мира, 115а. Информация о пожаре поступила в 23:46 по мск 16 сентября.

По уточнению МЧС, огонь распространился в кабинете на первом этаже на площади 10 кв м. Полностью его ликвидировали в 1:19 по мск.