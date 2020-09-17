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Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска

В Красноярске при пожаре в частной наркологической клинике погибли четыре человека. Об этом сообщает МЧС России, передает «РИА Новости».

«К сожалению, в результате пожара, по данным Следственного комитета, пострадало шесть человек (четверо из них погибло)», — уточняется в сообщении. Были спасены 16 человек.

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Фото:МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание началось по адресу Красноярск, проспект Мира, 115а. Информация о пожаре поступила в 23:46 по мск 16 сентября.

По уточнению МЧС, огонь распространился в кабинете на первом этаже на площади 10 кв м. Полностью его ликвидировали в 1:19 по мск.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона отметил, что причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.

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На сайте Следственного комитета России (СК) указано, что инцидент произошел в клинике «Чистый город». Как уточняется в сообщении, погибли четыре пациента, на месте происшествия нашли их тела с признаками термического воздействия, точное число пострадавших устанавливается.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявил СК. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Краснодаре произошел пожар в восьмиэтажном многоквартирном жилом доме. Огонь уничтожил верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание. Из дома были эвакуированы около 300 жильцов.

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