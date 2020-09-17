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СК назвал поджог причиной пожара в наркологической больнице в Красноярске

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Причиной пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, стал поджог. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

«Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате», — говорится в сообщении.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Общество
Фото:24.mchs.gov.ru

В СК также отметили, что по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по пунктам «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Среди погибших поджигателя нет.

В пресс-службе главка МЧС России по Красноярскому краю РБК сообщили, что, по предварительной причине, пожар могло вызвать короткое замыкание проводки. «Расследование длится 10 дней», — добавляли там.

В Красноярске задержали директора клиники после гибели четырех пациентов
Общество
Фото:24.mchs.gov.ru

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Пожар в клинике случился в ночь на 17 сентября. В результате погибли четыре человека, еще два в тяжелом состоянии госпитализированы в ожоговый центр краевой больницы. Всего удалось спасти 16 человек.

Позднее Следственный комитет по региону сообщил, что задержал директора клиники. Ее подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Также следователи работают с другими членами руководства центра и очевидцами пожара.

пожар Красноярск короткое замыкание МЧС новости
Материалы по теме
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Общество
В Красноярске задержали директора клиники после гибели четырех пациентов
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