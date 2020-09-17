СК назвал поджог причиной пожара в наркологической больнице в Красноярске

Фото: МЧС России

Причиной пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, стал поджог. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

«Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате», — говорится в сообщении.

Видео: СК РФ

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В СК также отметили, что по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по пунктам «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Среди погибших поджигателя нет.