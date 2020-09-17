В Красноярске задержали директора клиники после гибели четырех пациентов

Задержана 45-летний директор частной наркологической клиники в центре Красноярска «Чистый город», при пожаре в которой погибли четверо человек. Об этом говорится на сайте ГСУ Следственного комитета по региону (СК).

Ее подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи допрашивают остальное руководство и сотрудников клиники, свидетелей и очевидцев, изъята представляющая интерес для расследования документация. Назначены биологические, пожаро-технические и другие экспертизы.

«По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и на данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным без проведения геномных экспертиз», — отмечается в сообщении.