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В Красноярске задержали директора клиники после гибели четырех пациентов

Задержана 45-летний директор частной наркологической клиники в центре Красноярска «Чистый город», при пожаре в которой погибли четверо человек. Об этом говорится на сайте ГСУ Следственного комитета по региону (СК).

Ее подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
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Следователи допрашивают остальное руководство и сотрудников клиники, свидетелей и очевидцев, изъята представляющая интерес для расследования документация. Назначены биологические, пожаро-технические и другие экспертизы.

«По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и на данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным без проведения геномных экспертиз», — отмечается в сообщении.

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Фото:МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар вспыхнул в ночь с 16 на 17 сентября на первом этаже здания, огонь распространился на площади 10 кв м. По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах региона, причиной могли стать неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.

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На сайте СК России указано, что погибли четверо пациентов. МЧС России со ссылкой на СК уточняло, что пострадали еще двое человек. Их госпитализировали и подключили к аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии.

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