Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154

Кремль негативно относится к требованиям Варшавы об аресте диспетчерров, которые в 2010 году работали в Смоленске во время крушения Ту-154 Леха Качиньского

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Кремль относится негативно к намерению польской прокуратуры добиться временного ареста трех диспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска в 2010 году в день катастрофы президентского Ту-154 с Лехом Качиньским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Журналисты задали Пескову вопрос о том, были ли уже контакты Москвы и Варшавы по этой ситуации и как Кремль относится к ней в целом. «Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно. В целом, концептуально, отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу так, относимся негативно», — ответил пресс-секретарь президента.

РБК обратился за комментариями к пресс-секретарю Национальной прокуратуры Польши.

17 сентября следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров. Этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. Пресс-секретарь ведомства Эва Бялик объяснила, что диспетчеров подозревают в предумышленной организации катастрофы.