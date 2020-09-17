Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 12:28
В Минске заявили о купировании угрозы силового захвата власти Политика, 13:40 «Мандалорец» и «Хранители» собрали на двоих девять статуэток «Эмми» Стиль, 13:24 Как заработать на криптовалюте за три месяца: лучшие варианты Крипто, 13:19 Что не так с традиционными программами лояльности и как их улучшить Pro, 13:18 Доктор Фредерик Бонте — о косметике на маточном молочке РБК Стиль и Guerlain, 13:12 В России проведут эксперимент по преподаванию каратэ в школах Спорт, 13:06 МиГ-31 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем Политика, 13:06 После столкновения самолета с птицами в Белгороде началась проверка Общество, 13:00 Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154 Политика, 12:48 Белорусский Минздрав получил документы для испытания российской вакцины Общество, 12:46 Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции Общество, 12:45 Хуснуллин не увидел предпосылок для роста цен на жилье во всей России Недвижимость, 12:39 Как справиться с кассовым разрывом и непредвиденными трудностями РБК и Райффайзенбанк, 12:38 Китайцы клонировали пикап Ford и сделали из него «Большого генерала» Авто, 12:36
Политика ,  
0 

Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154

Кремль негативно относится к требованиям Варшавы об аресте диспетчерров, которые в 2010 году работали в Смоленске во время крушения Ту-154 Леха Качиньского
Фото:Robert Kowalewski / Agencja Gazeta / Reuters
Фото: Robert Kowalewski / Agencja Gazeta / Reuters

Кремль относится негативно к намерению польской прокуратуры добиться временного ареста трех диспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска в 2010 году в день катастрофы президентского Ту-154 с Лехом Качиньским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Журналисты задали Пескову вопрос о том, были ли уже контакты Москвы и Варшавы по этой ситуации и как Кремль относится к ней в целом. «Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно. В целом, концептуально, отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу так, относимся негативно», — ответил пресс-секретарь президента.

РБК обратился за комментариями к пресс-секретарю Национальной прокуратуры Польши.

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Общество
Обломки польского правительственного самолета Ту-154

17 сентября следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров. Этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. Пресс-секретарь ведомства Эва Бялик объяснила, что диспетчеров подозревают в предумышленной организации катастрофы.

Официальный представитель Генпрокуратуры Польши Эва Бялик сообщила «РИА Новости» имена диспетчеров, в отношении которых есть подозрения. Это некие Павел П., Виктор Р. и Николай К. Раскрывать их полные имена запрещает польское законодательство.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Жертвами катастрофы стали восемь членов экипажа и 88 пассажиров. В 2011 году польский Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий установил, что самолет на большой скорости опустился слишком низко и врезался в дерево из-за плохой видимости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также провел расследование крушения, в котором погибла польская официальная делегация во главе с президентом страны, и в окончательном отчете в январе 2011 года признал причинами крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке пилотов.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

В 2015 году в Польше началось новое расследование. В 2017 году польская комиссия заявила, что перед падением на борту самолета был взрыв. В августе 2017 года в комиссии вновь заявили о следах взрыва на крыле лайнера. Российский СК сообщал, что никаких следов взрывчатки на месте крушения обнаружено не было.

В апреле 2017 года Национальная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров, а также неизвестное «третье лицо» в том, что они, предположительно умышленно, спровоцировали авиакатастрофу.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Артем Афонский
Катынь Польша
Материалы по теме
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Общество
Захарова увидела вымысел в расследовании крушения Ту-154 Качиньского
Общество
Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter