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В Москве от коронавируса вылечились еще 1323 человека

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки 1323 жителя столицы вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество выздоровевших в Москве выросло до 234029 человек.

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По данным оперативного штаба на 16 сентября, всего в Москве выявили более 273 тыс. заболевших, свыше пяти тыс. пациентов умерли.

Для борьбы с инфекцией Центр им. Гамалеи разработал вакцину «Спутник V». Ее зарегистрировали 11 августа, сейчас препарат уже вышел в гражданский оборот. Свыше 20 стран сообщили России о своем желании приобрести данную вакцину.

Параллельно разработкой другого препарата против коронавируса занимается научный центр «Вектор». Его разработчики планируют завершить клинические испытания к концу сентября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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