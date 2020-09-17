В Москве от коронавируса вылечились еще 1323 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки 1323 жителя столицы вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество выздоровевших в Москве выросло до 234029 человек.

По данным оперативного штаба на 16 сентября, всего в Москве выявили более 273 тыс. заболевших, свыше пяти тыс. пациентов умерли.

Для борьбы с инфекцией Центр им. Гамалеи разработал вакцину «Спутник V». Ее зарегистрировали 11 августа, сейчас препарат уже вышел в гражданский оборот. Свыше 20 стран сообщили России о своем желании приобрести данную вакцину.