В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID с 30 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в столице выявили 750 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордный суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией с 30 июня, когда в столице зарегистрировали 745 зараженных, следует из данных оперативного штаба. Предыдущий рекорд был установлен накануне, тогда в Москве выявили 730 заболевших.

Следом за Москвой по количеству заболевших за сутки идут Санкт-Петербург (207) и Московская область (173), замыкают пятерку лидеров Ростовская (167) и Нижегородская области (165).

Всего в России за сутки зарегистрировали 5670 случаев заражения в 84 регионах. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 1 млн 79,5 тыс. человек. Более 890 тыс. человек выздоровели, свыше 18,9 тыс. умерли.