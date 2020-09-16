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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID с 30 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в столице выявили 750 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордный суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией с 30 июня, когда в столице зарегистрировали 745 зараженных, следует из данных оперативного штаба. Предыдущий рекорд был установлен накануне, тогда в Москве выявили 730 заболевших.

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Следом за Москвой по количеству заболевших за сутки идут Санкт-Петербург (207) и Московская область (173), замыкают пятерку лидеров Ростовская (167) и Нижегородская области (165).

Всего в России за сутки зарегистрировали 5670 случаев заражения в 84 регионах. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 1 млн 79,5 тыс. человек. Более 890 тыс. человек выздоровели, свыше 18,9 тыс. умерли.

Накануне в столичном оперативном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активности москвичей в общественных местах, заведениях общепита. В качестве еще одной причины роста заболеваемости в столице называется сезонные вспышки гриппа и ОРВИ, характерные для осени.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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