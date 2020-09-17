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Дым от лесных пожаров на западе США достиг севера Европы

На западе США в текущем году разгорелись самые сильные пожары за период, начиная с 2003 года, дым от них достиг севера Европы. Об этом сообщает Европейская служба мониторинга атмосферы (CAMS).

«Сравнивая пожарную активность в США с предыдущими годами, CAMS обнаружил, что в этом году активность была в десятки или сотни раз выше, чем в среднем за 2003–2019 годы», — отмечается в сообщении.

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Как пишет CAMS, пожары привели к выделению большого количества дыма и загрязнению атмосферы. Так, в Калифорнии и Орегоне за 2020 год зарегистрировали выбросов углерода в воздух больше, чем за все предыдущее время существования организации, начиная с 2003-го.

«Хотя в последние дни активность пожаров в большинстве штатов снизилась, <...> в атмосфере остается сильный дым», — уточняется в сообщении.

По данным CAMS, дым попал в атмосферу над Северной Америкой, США и Канадой. Ранее он также достигал северной Европы. Согласно прогнозам, это повторится к следующим выходным (19-20 сентября), когда дым вновь пересечет Атлантику.

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Крупные пожары бушуют в США с августа. Причиной бедствия стали аномальная жара и молнии. В национальном парке «Долина смерти» в Калифорнии 17 августа была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура на Земле — 54,4 градуса Цельсия.

Телеканал CNN и агентство Associated Press ранее сообщали, что из-за лесных пожаров в США с середины августа погибли по меньшей мере 28 человек. Больше всего жертв насчитывается в штате Калифорния, где в результате пожаров погибли 19 человек.

США Европа лесной пожар
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