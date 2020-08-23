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Пожар в Калифорнии стал вторым по площади в истории штата

В Калифорнии один из лесных пожаров, вспыхнувших из-за аномальной жары и молний, признали вторым по площади в истории штата. Об этом сообщает телекомпания NBC.

В субботу, 22 августа власти сообщили, что лесной пожар, названный LNU Lightning, распространился на территории более 314 тыс. акров (более 127 тыс. га), затронув округа Напа, Сонома, Лейк, Йоло и Станислаус. Были разрушены или повреждены 685 построек, минимум четверо человек погибли.

Сильные пожары в Калифорнии унесли не менее шести жизней
Общество
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Самым крупный лесной пожар региона в 2018 году выжег более 459 тыс. акров (больше 185 тыс. га).

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указывал, что за последнюю неделю молнии вызвали около 600 новых пожаров в штате. В одну пятницу, 21 августа, как пишет NBC, в Калифорнии зарегистрировали более 100 ударов молний.

Всего в штате сейчас насчитывается более 585 лесных пожаров, в результате которых были сожжены почти миллион акров земли (более 400 тыс. га).

К тушению огня привлекли силы Национальной гвардии, она направит на борьбу со стихией вертолеты и 12 экипажей.

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В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате происходит крупное стихийное бедствие, и выделил Калифорнии федеральные средства. «Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Как указано на сайте Белого дома, пожары вспыхнули в штате 14 августа.

В национальном парке «Долина смерти» в Калифорнии 17 августа была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура — 54,4 градуса Цельсия. Такая высокая температура в пустыне приводит к образованию огненных торнадо, которые приводят к пожарам.

В некоторых районах Калифорнии была объявлена обязательная эвакуация. Всего эвакуировали уже более 115 тыс. человек.

Теги: Калифорния, пожар, США, Дональд Трамп
Материалы по теме
Сильные пожары в Калифорнии унесли не менее шести жизней
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж
Общество
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