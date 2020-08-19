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Курс доллара на 20 августа USD ЦБ: 73,24 (-0,19)

Курс евро на 20 августа EUR ЦБ: 87,4 (+0,06)

Фонд Хабенского сообщил о взломе почты директора и сотрудников

Как пандемия сделала многие процессы эффективнее

В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж

Реконструкцию Политехнического музея завершит совладелец группы «Гута»

Как технологии облегчают жизнь людям с инвалидностью

Украина заявила о непричастности к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии

Глава Башкирии допустил выкуп акций претендента на Куштау после протестов

МВД Белоруссии сообщило о двух задержанных у Минского тракторного завода

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии военных из других стран

Telegram-канал опубликовал стикеры в поддержку Лукашенко с овцами и ОМОН

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Финляндия восстановила ограничения на границе для въезжающих из 10 стран

«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера