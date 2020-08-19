Общество , 19 авг, 13:09
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В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж
В Калифорнии в связи с лесными пожарами объявлен режим ЧС. Огонь распространился на 39 участках, самый крупный из которых площадью 14 тыс. га — в области залива Сан-Франциско. Причиной бедствия стали аномальная жара и молнии. Лесные пожары — в фоторепортаже РБК
Самый крупный пожар, около 13 тыс. га, бушует в районе города Напа. Уничтожены несколько домов у водохранилища Берриесса
17 августа в национальном парке «Долина смерти» в Калифорнии была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура — 54,4 градуса Цельсия
Такая высокая температура в пустыне приводит к образованию огненных торнадо, которые приводят к пожарам
В некоторых районах, например в Баллс-Каньон или в городе Аламида, объявлена обязательная эвакуация
Напа, Калифорния
Напа, Калифорния
Пока локализовать пожары не удается
Точное количество сгоревших домов неизвестно. О пострадавших не сообщается
Напа, Калифорния