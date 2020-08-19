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В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж

В Калифорнии в связи с лесными пожарами объявлен режим ЧС. Огонь распространился на 39 участках, самый крупный из которых площадью 14 тыс. га — в области залива Сан-Франциско. Причиной бедствия стали аномальная жара и молнии. Лесные пожары — в фоторепортаже РБК
Фото: Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

Самый крупный пожар, около 13 тыс. га, бушует в районе города Напа. Уничтожены несколько домов у водохранилища Берриесса

Фото: Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

17 августа в национальном парке «Долина смерти» в Калифорнии была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура — 54,4 градуса Цельсия

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Такая высокая температура в пустыне приводит к образованию огненных торнадо, которые приводят к пожарам
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
В некоторых районах, например в Баллс-Каньон или в городе Аламида, объявлена обязательная эвакуация
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Напа, Калифорния
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Напа, Калифорния
Фото: Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

Пока локализовать пожары не удается

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Точное количество сгоревших домов неизвестно. О пострадавших не сообщается
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Напа, Калифорния
Теги: мультимедиа, США, пожар
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