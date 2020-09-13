СМИ сообщили о смерти 28 человек в результате природных пожаров в США

С середины августа по меньшей мере 28 человек погибли на западе США из-за природных пожаров. Об этом сообщают телеканал CNN и агентство Associated Press.

Больше всего жертв насчитывается в штате Калифорния, где в результате пожаров погибли 19 человек. Также восемь человек, в том числе ребенок, погибли на этой неделе в штате Орегон.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, 12 сентября на западе США было зафиксировано 97 крупных пожаров, охвативших площадь 1,9 млн гектаров. В их тушении задействованы 29 тыс. человек. Приказы об эвакуации действуют в зонах 40 пожаров в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Айдахо и Юта.

Крупные пожары бушуют в США с августа. Причиной бедствия стали аномальная жара и молнии. Так, 17 августа в национальном парке «Долина смерти» в Калифорнии была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура на Земле — 54,4 градуса Цельсия.