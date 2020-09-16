Компания «Стоун-XXI» объяснила просьбу отменить приговор Ефремову

Автомобиль Lada, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, на стоянке УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Представители компании «Стоун-XXI», которой принадлежал разбитый в ДТП с участием Михаила Ефремова фургон Lada, были допрошены в качестве свидетелей в самом начале расследования. Об этом РБК сообщил представитель компании, адвокат Иван Арестов.

По его словам, у следователей имелась информация, что автомобилю был причинен имущественный вред.

«По какой-то непонятной причине следователи решили не признавать это на стадии предварительного расследования и передали дело в суд, прокурор утвердил это обвинительное заключение. Мы уже узнали из СМИ о суде. На стадии суда как представитель компании я заявил ходатайство о том, чтобы нас признали потерпевшими», — сообщил Арестов.

Он отметил, что судья не посчитала нужным признать компанию в качестве потерпевшей. В августе, до начала суда, была направлена апелляционная жалоба на недопуск стороны в дело в качестве потерпевшей, отметил адвокат.

«Поскольку мы исчерпали весь процессуальный арсенал, нам осталось только обжаловать приговор в той части, которая касается нарушения наших прав», — пояснил Арестов.