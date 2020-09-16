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Компания «Стоун-XXI» объяснила просьбу отменить приговор Ефремову

Автомобиль Lada, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, на стоянке УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве
Автомобиль Lada, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, на стоянке УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Представители компании «Стоун-XXI», которой принадлежал разбитый в ДТП с участием Михаила Ефремова фургон Lada, были допрошены в качестве свидетелей в самом начале расследования. Об этом РБК сообщил представитель компании, адвокат Иван Арестов.

По его словам, у следователей имелась информация, что автомобилю был причинен имущественный вред.

«По какой-то непонятной причине следователи решили не признавать это на стадии предварительного расследования и передали дело в суд, прокурор утвердил это обвинительное заключение. Мы уже узнали из СМИ о суде. На стадии суда как представитель компании я заявил ходатайство о том, чтобы нас признали потерпевшими», — сообщил Арестов.

Он отметил, что судья не посчитала нужным признать компанию в качестве потерпевшей. В августе, до начала суда, была направлена апелляционная жалоба на недопуск стороны в дело в качестве потерпевшей, отметил адвокат.

«Поскольку мы исчерпали весь процессуальный арсенал, нам осталось только обжаловать приговор в той части, которая касается нарушения наших прав», — пояснил Арестов.

По словам адвоката, автомобиль был признан вещественным доказательством. Он отметил, что для получения денег от страховой компании необходимо предоставить ей эту машину и документы о ДТП.

Арестов объяснил, что собственник транспортного средства процессуально не обладает такими правами — они есть только у потерпевшего.

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«Но есть еще и законность приговора, соблюдение норм УПК. Так вот обстоятельствами, смягчающими вину осужденного, являются обстоятельства того, что он [Ефремов] загладил вред», — подытожил адвокат.

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актер, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. От полученных травм водитель этого автомобиля скончался в больнице на следующий день.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Представитель защиты Ефремова заявил, что намерен обжаловать решение суда.

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