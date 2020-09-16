ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море

Корабль командования морских перевозок ВМС США Yuma (Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet)

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль Yuma направился в Черное море для проведения регулярных морских операций. Об этом сообщил в Twitter Шестой флот ВМС США.

«Корабль командования морских перевозок ВМС США Yuma начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций», ­­– говорится в твите.

В ведомстве добавили, что Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе.

Ранее, 14 сентября, в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Балтийский флот начал отслеживать действия эсминца с управляемым ракетным оружием США Ross, вошедшего в акваторию Балтийского моря.