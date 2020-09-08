Северный флот приступил к слежению за кораблями НАТО в Баренцевом море

Эминец Ross ВМС США (Фото: navy.mil)

Силы Северного флота отслеживают действия боевых кораблей НАТО во главе с эсминцем США Ross, которые зашли в Баренцево море. Об этом сообщили РБК в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем УРО (ПРО) Ross ВМС США», — сказали в Национальном центре.

Накануне Военно-морской флот Великобритании сообщил, что страны НАТО проведут морскую операцию за Северным полярным кругом. Целью операции является демонстрация приверженности стран блока свободной навигации в этом регионе. В ней будут задействованы фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Великобритании, эсминец USS Ross ВМС США, фрегат Thor Heyerdahl ВМС Норвегии и датский патрульный самолет.