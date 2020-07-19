Эсминец США направился в Черное море для совместных с Украиной учений

Американский ракетный эсминец USS Porter (Фото: navy.mil)

Американский ракетный эсминец USS Porter типа «Арли Берк» направился в Черное море, где примет участие в учениях Sea Breeze 2020 вместе с Военно-морскими силами (ВМС) Украины. Об этом Шестой флот ВМС США сообщил в своем Twitter.

Участие ВМС США в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, подтверждает решимость Соединенных Штатов в отношении коллективной защиты Европы, отметил командующий Шестым флотом вице-адмирал Джин Блэк.

В марте Верховная рада Украины поддержала предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о допуске иностранных военных на территорию страны с целью участия в учениях в этом году. В частности, речь идет об учениях Rapid Trident 2020, Sea Breeze 2020, «Юг-2020», Riverine 2020 и Warrior Watcher 2020.